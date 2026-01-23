Nella rosa dell’Hellas Verona, sono diversi gli attaccanti che nonostante le sofferte stagioni della squadra scaligera si sono messi in evidenza negli ultimi anni: l’ultimo è Giovane, come avevamo visto da vicino già dalle prime uscite nel ritiro gialloblù in Folgaria.

Il ventitreenne brasiliano ha portato qualcosa che non eravamo più abituati a vedere in Italia: nel pacchetto sudamericano, un mix di qualità tecnica, personalità e alla prima occasione, tiro verso la porta, ripetuti più volte in partita singola e in più gare; alcuni tratti sono comprensibilmente acerbi ma tanto potenziale mostrato nei primi mesi di Serie A, sufficienti per sostenere un investimento immediato da parte di alcuni club in Serie A.

GIOVANE, OCCASIONE O TAPPE BRUCIATE? I PRECEDENTI

I nomi sono i soliti noti, con il Napoli che sembra aver superato la Lazio: se da un lato è apprezzabile il voler puntare sui giovani – anche se spesso “rimedi” causa emergenze infortuni – dall’altro ci si chiede se un salto del genere non sia prematuro per un ragazzo che è arrivato da poco tempo e sta conoscendo ancora l’Italia e il campionato. Fino ad oggi, 21 presenze quasi sempre da titolare con la maglia dell’Hellas, 3 gol, 4 assist e 2 ammonizioni.

La dinamica è la stessa capitata ad altri attaccanti scoperti dal direttore Sean Sogliano e valorizzati dopo un percorso di crescita a Verona, su tutti Cyril Ngonge e Tijjani Noslin (il primo attualmente in prestito dal Napoli al Torino, il secondo poco impiegato ma ancora alla Lazio) ma il rischio è quello di trovare sempre meno spazio, non riuscire ad esprimersi oppure bruciare le tappe e perdersi definitivamente.

Lasciare Giovane in pace, concentrato sul lavoro e dedito alla causa, migliorarsi, dimostrare o monetizzare subito? I tifosi, intanto, scelgono la strada per l’ironia e osservano l’operato del club e della squadra sul campo.

Hellas Verona ultimo in classifica, lunedì gara casalinga contro l’Udinese e poi quattro scontri diretti fino alla fine di febbraio, tre su quattro in trasferta: Cagliari, Pisa, Parma e Sassuolo. Poi, al Bentegodi, ecco il Napoli.