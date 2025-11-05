Giovane incanta: Milan e Dortmund su di lui per gennaio
Giovane, il nuovo gioiello dell’Hellas Verona
Dopo l’ottima prova contro l’Inter, il ventunenne Giovane ha catturato l’attenzione di diversi top club europei. L’attaccante brasiliano, protagonista in Serie A con l’Hellas Verona, è finito nel mirino di Milan e Borussia Dortmund, presenti al Bentegodi con i propri osservatori per valutarne da vicino il rendimento.
Inter e Napoli osservano da vicino
Secondo quanto riportato da ESPN, anche Inter e Napoli stanno monitorando da tempo il giocatore, rimasto impressivo per rapidità, tecnica e personalità. L’interesse verso il classe 2004 potrebbe presto tradursi in offerte concrete, con il mercato di gennaio 2026 pronto ad accendersi.
Il futuro del brasiliano
Il valore di mercato stimato da Transfermarkt (4 milioni) potrebbe presto impennarsi. Lo staff del giocatore attende segnali, mentre Milan, Dortmund, Inter e Napoli valutano il prossimo colpo in prospettiva.
La richiesta dell’Hellas Verona
L’Hellas Verona, che ha tesserato Giovane a parametro zero dal Corinthians nel luglio 2025, valuta il suo cartellino circa 30 milioni di euro. Il contratto, valido fino al 2029, mette il club in una posizione di forza. In stagione, Giovane ha collezionato 10 presenze, segnando 1 gol e servendo 3 assist con la maglia gialloblù.
