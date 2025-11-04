Samuele Zarlenga · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Dopo dieci giornate passate a cercare quasi ossessivamente la via del gol, Giovane si è finalmente sbloccato e ha trovato la sua prima rete in Serie A contro l’Inter e potrebbe essere una strana coincidenza del destino. Proprio i nerazzurri infatti, sembrerebbero interessati all’attaccante brasiliano e lo stanno monitorando attentamente in vista della prossima stagione.

INTER, INTERESSE PER GIOVANE DEL VERONA: LE ULTIME

Per quanto Bonny e Pio Esposito stiano dimostrando di essere all’altezza dei ruoli di vice Lautaro e Thuram, un profilo come quello di Giovane a mister Chivu farebbe più che comodo. Il classe 2003 infatti, ha nelle corde la capacità di saltare l’uomo, qualità che nella formazione nerazzurra scarseggia, come dimostrato dalla speciale classifica dei dribbling tentati e riusciti: l’Inter occupa l’ultimo posto.

Chi ha seguito con attenzione anche il post partita della gara del Bentegodi, ha potuto notare lo scambio di battute tra Giovane e Chivu: l’attaccante gialloblù ha raccontato di aver ricevuto i complimenti del tecnico avversario dopo aver ricevuto il premio di MVP: “Il mister mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che ho giocato una grande partita. Sono in Italia da soli quattro mesi, in Brasile non scendevo in campo da otto. Ringrazio Chivu, per me sono parole importanti e sono felice”. E chissà se, oltre ai complimenti, non ci sia stata qualche parola per provare a portarlo a Milano…

INTER, ATTENTA: ANCHE MILAN E NAPOLI SEGUONO GIOVANE

Secondo il notiziario brasiliano UOL, anche Milan e Napoli monitorano con interesse Giovane. Nella partita tra Como e Verona infatti, sugli spalti del Senigallia era presente anche il talent scout dei rossoneri Geoffrey Moncada per seguire da vicino il 22enne. Anche Antonio Conte segue con attenzione le prestazioni dell’attaccante.

Oltre a “Giovane incanta la Serie A: lo segue l’Inter e non solo” leggi anche: