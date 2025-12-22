Gimenez, stop e mercato: il Galatasaray cambia rotta, Milan vigile

Il Galatasaray rivede i piani

Il nome di Santiago Gimenez era in cima alla lista del Galatasaray per rinforzare l’attacco, ma lo scenario è cambiato. L’infortunio che ha colpito il nazionale messicano del Milan ha introdotto variabili non trascurabili, spingendo il club turco a riconsiderare le proprie priorità. La prudenza, in questo momento, prevale.

Lo staff tecnico e le alternative

All’interno dello staff, guidato da Okan Buruk, cresce l’attenzione verso profili alternativi. L’incertezza sui tempi di recupero di Gimenez ha suggerito una linea più cauta, soprattutto in una fase della stagione in cui il Galatasaray cerca certezze immediate. Il rendimento dell’attaccante rossonero, un gol e un assist nell’attuale stagione tra campionato e Coppa Italia, non è in discussione, ma la condizione fisica pesa.

Il Milan osserva lo scenario

Il Milan segue con attenzione l’evoluzione. Gimenez, 24 anni, resta un asset rilevante e il suo valore di mercato, stimato in 25 milioni di euro da Transfermarkt, conferma l’interesse diffuso. In estate era stato accostato anche a club della Premier League, tra cui West Ham United e Leeds United, segnali di un profilo ancora molto appetibile.

La pista inglese resta viva

Non è un dettaglio. Nel novembre 2025 il Sunderland avrebbe presentato una proposta strutturata come prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una cifra che testimonia la fiducia sul potenziale del giocatore. Ora tutto dipende dal recupero. Il mercato aspetta, ma Gimenez resta al centro del gioco.