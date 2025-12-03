Gimenez resta al Milan, Pimenta rassicura: niente addio a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025

Le parole dell’agente

L’agente Rafaela Pimenta chiarisce la posizione di Santiago Gimenez rispondendo alle voci sul futuro dell’attaccante del Milan. “Le voci su un possibile trasferimento in Premier League non mi stupiscono – afferma ai microfoni di ESPN – ma nei nostri piani non c’è l’idea di lasciare il Milan. E il messaggio che ricevo dal club è lo stesso. Con Gimenez va tutto bene”.

Il confronto con il club

Pimenta aggiunge: “Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in una squadra che non era prima in classifica. Era un momento complesso, ma tutti i fatti, i messaggi e le parole che ho ricevuto dalla società sono sempre stati positivi. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava”.

Le telefonate che spengono le voci

“Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan” spiega l’agente. “Dall’altra parte mi rispondono sempre: ‘No, siamo tranquilli. Tutto bene, grazie’. Questo è ciò che conta davvero”.

Le sirene estere e la posizione del giocatore

La procuratrice riconosce l’interesse estero: “Non mi sorprende che la Premier League lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale. Ma l’idea che lasci il Milan non esiste”. Tra i club più attivi ci sono il Sunderland di Florent Ghisolfi, il Brentford e il Fenerbahçe, ma per ora resta tutto bloccato.

