Gimenez a secco, il Milan balla già sulle punte: Panichelli in pole

Anthony Ferrara · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Joaquin Panichelli, ventitreenne centravanti dello Strasburgo, rappresenterebbe uno dei nomi sulla lista del Milan per gennaio: la scheda

PANICHELLI MILAN GENNAIO – I conti proprio non tornano. Otto partite, zero reti e, al netto di qualche ingresso in campo molto positivo dal punto di vista dell’atteggiamento e della dedizione – contro la Fiorentina, ad esempio – troppe nubi avvolgono il presente del centravanti messicano del Milan, Santiago Gimenez. “Santi, svegliati! Stai dormendo?!?!”, sbraita e si sbraccia Massimiliano Allegri in panchina: un labiale colto da Il Corriere della Sera e che indica un rapporto non certo sbocciato tra i due, lato tecnico. Una sola rete, in Coppa Italia, non basta. Così, il Diavolo cerca la soluzione e, per gennaio, potrebbe giungere dalla Ligue 1: Joaquin Panichelli.

L’argentino, atterrato a Strasburgo solamente a luglio, segna a raffica: nove reti nelle prime dodici uscite stagionali, con tanto di gol all’esordio in Conference League. Il classe 2002 costituisce una delle migliori sorprese del campionato francese per qualità tecniche abbinate a un fisico imponente, 190cm, che comunque non gli impediscono di duettare palla bassa con i compagni di reparto. Dopo le 21 reti in Liga B con il Mirandes, il centravanti argentino si sta ripetendo anche in Francia evidenziando una grande predisposizione all’adattamento in qualsiasi contesto.

Joaquin Panichelli, il Diavolo ha un’idea per gennaio: il Chelsea, però, è già un ostacolo nella corsa al 9

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l’argentino sarebbe in pole per la sostituzione di Santiago Gimenez. La trattativa, però, non si preannuncia certamente semplice: lo Strasburgo è una società satellite del Chelsea, e la continua affermazione di Panichelli farebbe rientrare il 9 albiceleste in orbita Londra. Il Diavolo balla già sulle punte in vista di gennaio. Quel Santiago Gimenez sbarcato da Rotterdam nove mesi fa, dal per ora, è la copia di quel centravanti che metteva in ginocchio le grandi d’Europa, come il Bayern Monaco.