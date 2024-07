Alberto Gilardino, impegnato con il suo Genoa nel ritiro trentino prestagione è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni principali:

“Sempre entusiasmante quello che ci dà il nostro pubblico, qualcosa di passionale e autentico, già ventimila abbonati e tanti al nostro seguito qui. Ora stiamo mettendo le basi per la nuova stagione. Normale i tifosi sognino, lo dobbiamo fare anche noi, non costa nulla ma dobbiamo ripartire, la base è solida sotto tutti gli aspetti, anche quello umano“.

Su Gudmundsson: “La società con me è stata chiara, ad oggi è un giocatore del Genoa, un grande professionista ed è molto felice. Al momento ce lo teniamo stretto e crediamo in lui; normale avere giocatori di qualità per un allenatore diventa indispensabile, poi sono scelte societarie e un materiale tecnico di questo tipo è sicuramente stimolante“.

Su Zanoli: “Ragazzo giovane, crediamo in lui“.

Cercasi portiere: “Ho portieri affidabili, stiamo cercando caratteristiche importanti, si avvicina la prima partita ufficiale, stiamo valutando il profilo giusto. La scorsa stagione avevamo due portieri importanti, Semper e Martinez e la scorsa stagione ho dato continuità a Martinez, cercando di creare in base alle caratteristiche dei giocatori determinati sviluppi di gioco. Cerchiamo uno affidabile per questa categoria, bravo anche con i piedi“.

Gilardino conclude: “E’ una continua voglia di migliorarsi, la base di tutto sono i ragazzi, la squadra, quando ti danno tutto fanno sì che i risultati arrivano. Vasquez e Frendrup? Spero restino con noi, ringrazio la società per la crescita esponenziale dei giocatori e la politica di questa società con la valorizzazione dei giovani“.

