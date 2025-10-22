Giannis Maniatis completa il programma UEFA Master for Players

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 22 Ottobre 2025

Giannis Maniatis pronto per una nuova sfida fuori dal campo

Dopo anni di successi sul rettangolo verde, Giannis Maniatis ha ufficialmente intrapreso un nuovo percorso nel mondo del calcio. L’ex centrocampista greco ha completato con successo il programma UEFA Master for International Players (MIP V), promosso dalla UEFA Academy, un corso d’élite riservato agli ex professionisti che intendono prepararsi a ruoli manageriali e dirigenziali.

Cerimonia a Nyon e parole di gratitudine

La cerimonia di laurea si è svolta presso la sede centrale della UEFA a Nyon, in Svizzera, alla presenza del presidente Aleksander Čeferin. Maniatis, visibilmente emozionato, ha condiviso sui social la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando quanto il programma lo abbia aiutato a crescere “non solo come persona, ma anche come professionista, passando dalla vita in campo a quella amministrativa del calcio”.

Un futuro nel management calcistico

Ex capitano dell’Olympiacos, Maniatis ha ringraziato docenti, mentori e colleghi di corso per l’esperienza vissuta negli ultimi due anni, definendola “un viaggio formativo e umano straordinario”. Con il diploma del programma UEFA Master, il greco si prepara ora a contribuire allo sviluppo del calcio da una nuova prospettiva, unendo esperienza sul campo e competenze gestionali.

LEGGI ANCHE: