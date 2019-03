Germania: tiene banco il dualismo Neuer-Ter Stegen

Il portiere del Barcellona sta rendendo meglio del campione del mondo 2014

Neuer o Ter Stegen? Per il CT della Germania, Low, il titolare indiscutibile dei tedeschi rimane l’estremo difensore del Bayern Monaco ma il calo di rendimento di Neuer e le grandi prestazioni con la maglia del Barcellona da parte del classe 1993, sono fattori abbastanza evidenti. Durante la sfida amichevole giocata ieri tra Germania e Serbia, nel momento in cui Ter Stegen ha sostituito Neuer nella ripresa, i due non si sono degnati di uno sguardo o di un accenno d’intesa.

Secondo l’ex campione dell’Inter, Lothar Matthäus, il rendimento di Neuer e’ sempre piu’ in calo e il grave infortunio che ebbe lo scorso anno, ne sta minando il rendimento, ragion per cui Ter Stegen dovrebbe essere schierato dall’inizio dal CT che pero’ vuole ancora puntare su Neuer. Probabilmente per riconoscenza per quanto fatto dal portiere bavarese con la maglia della nazionale, campione del mondo nel 2014.