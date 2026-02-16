Gerard Martin, il Milan guarda a sinistra per il futuro: interesse

Il Milan starebbe seriamente valutando un affondo estivo per Gerard Martin, difensore sinistro del Barcellona adattabile anche centrale

GERARD MARTIN MILAN – Svolta mancina per il futuro del Milan, con Gerard Martin nel mirino. Le deludenti prestazioni di Pervis Estupinan, al momento, con l’ecuadoriano protagonista di qualche errore grossolano di troppo – come contro il Parma, al Tardini, per esempio – non stanno giustificando i 17 milioni di euro sborsati dal Diavolo nel corso dell’ultima sessione estiva. A far da contrappeso a ciò la crescita esponenziale di Davide Bartesaghi, titolare indiscutibile del ruolo e ormai in orbita Nazionale maggiore. A giugno, una volta terminata la stagione, la dirigenza rossonera potrebbe mettere sul mercato lo stesso Estupinan e valutare la miglior offerta per poi riversare il bottino su un eventuale sostituto.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il difensore del Barcellona sarebbe finito nella wish list per la prossima estate. La grande versatilità mostrata dal laterale sinistro classe 2002, unita all’ottima tecnica di base, stanno consentendo a Flick di schierare Gerard Martin anche da difensore centrale. E proprio nell’abito tattico fatto indossare da Mister Allegri al Diavolo, quel 3-5-2 che ha ricompattato una difesa apparsa in netta difficoltà nel corso delle ultime stagioni, il ventitreenne ricoprirebbe il ruolo di esterno e braccetto sinistro, in alternativa a Strahinja Pavlovic,

Il difensore spagnolo ha già collezionato 33 presenze stagionali offrendo ampie garanzie di rendimento in catalogna. Il contratto in scadenza nel 2028 non precluderebbe un eventuale assalto del Milan, così come del Wolverhampton e di altre big della Premier pronte a sfidarsi per il terzino a suon di milioni. Per lo spagnolo, secondo quanto appreso, erano già arrivate manifestazioni di interesse a gennaio, ma il veto posto da Hansi Flick ha bloccato qualsiasi ipotesi di cessione di Martin. I radar da Via Aldo Rossi, così come quelli di altri club, restano più che attivi per l’estate.