Genoa, Zapata idea per l’attacco
GENOA ZAPATA – Dopo le stagioni con la maglia della Sampdoria, Duvan Zapata potrebbe tornare a Genova, ma stavolta tra le fila del Genoa.
Perché secondo quanto riferisce Sky Sport, I rossoblù starebbero pensando proprio al bomber colombiano di 34 anni, alla terza stagione al Torino, per rinforzare l’attacco.
GENOA ZAPATA – Da vedere se ora ci saranno o meno sviluppi. Per la squadra di De Rossi sarebbe un rinforzo di esperienza.
Da agosto ad oggi, il giocatore ha raccolto 14 presenze impreziosite da 1 gol e 1 assist. Sfortunatissimo è stato il giocatore lo scorso anno, in quanto un infortunio al legamento crociato lo ha tenuto fuori per quasi tutta l’intera stagione.
