Genoa, Zapata idea per l’attacco

GENOA ZAPATA – Dopo le stagioni con la maglia della Sampdoria, Duvan Zapata potrebbe tornare a Genova, ma stavolta tra le fila del Genoa.

Perché secondo quanto riferisce Sky Sport, I rossoblù starebbero pensando proprio al bomber colombiano di 34 anni, alla terza stagione al Torino, per rinforzare l’attacco.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

GENOA ZAPATA – Da vedere se ora ci saranno o meno sviluppi. Per la squadra di De Rossi sarebbe un rinforzo di esperienza.

Da agosto ad oggi, il giocatore ha raccolto 14 presenze impreziosite da 1 gol e 1 assist. Sfortunatissimo è stato il giocatore lo scorso anno, in quanto un infortunio al legamento crociato lo ha tenuto fuori per quasi tutta l’intera stagione.