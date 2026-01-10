 Salta al contenuto
Genoa, Zapata idea per l’attacco

Torino Zapata

GENOA ZAPATA – Dopo le stagioni con la maglia della Sampdoria, Duvan Zapata potrebbe tornare a Genova, ma stavolta tra le fila del Genoa.

Perché secondo quanto riferisce Sky Sport, I rossoblù starebbero pensando proprio al bomber colombiano di 34 anni, alla terza stagione al Torino, per rinforzare l’attacco.

GENOA ZAPATA – Da vedere se ora ci saranno o meno sviluppi. Per la squadra di De Rossi sarebbe un rinforzo di esperienza.

Da agosto ad oggi, il giocatore ha raccolto 14 presenze impreziosite da 1 gol e 1 assist. Sfortunatissimo è stato il giocatore lo scorso anno, in quanto un infortunio al legamento crociato lo ha tenuto fuori per quasi tutta l’intera stagione.

 

