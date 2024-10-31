Genoa, Zangrillo: “Balotelli idea mia, ma…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 31 Ottobre 2024

GENOA ZANGRILLO BALOTELLI – Intervenuto a Il Secolo XIX, Alberto Zangrillo, preisdente del Genoa, ha parlato della operazione con cui il Grifone ha ingaggiato lo svincolato Mario Balotelli.

Così il massimo dirigente: “La presentazione della terza maglia del Genoa con Balotelli? Nessuno mi ha avvisato. L’idea di Balotelli nasce da me e da Enzo Raiola, il suo procuratore, che conosco da tempo. Era un mio sogno, lo è sempre stato e finalmente siamo riusciti a coronarlo. Mi sono speso per il suo arrivo ma non sono stato avvertito della sua presenza alla serata“.

GENOA ZANGRILLO BALOTELLI – Poi: “Per me Mario è un campione che non è mai riuscito a esprimere tutto sé stesso. Ho sempre pensato queste cose di lui, ma so anche qual è il mio posto“.

