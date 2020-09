Genoa Zajc Badelj, doppio colpo in entrata. Rossoblu scatenati GENOA ZAJC BADELJ – Il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato. Il club del presidente Preziosi ha infatti chiuso con il Fenerbahce l’operazione Zajc: l’ex centrocampista dell’Empoli si trasferisce in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni. GENOA ZAJC BADELJ – Ecco quanto riportato da Sky Sport. “Miha Zajc è un nuovo calciatore del Genoa: dopo aver effettuato le visite mediche nella giornata di venerdì, è arrivata la firma sul contratto che lo lega al club rossoblù. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro dal Fenerbahce ed è stato proprio il club turco, attraverso i propri profili social, a ufficializzare la conclusione dell’operazione. Il trequartista ex Empoli torna così in Italia dopo le due stagioni in Toscana dal 2017 al 2019 e si unirà già dai prossimi giorni al gruppo allenato da Rolando Maran, in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima contro il Crotone”. Non solo Zajc, anche Badelj. Il ds Faggiano sta per definire anche l’acquisto di Milan Badelj, che arriverà dalla Lazio a titolo definitivo. Così afferma Sky Sport. “Dopo Melegoni, Goldaniga (in arrivo per le visite mediche che sosterrà domattina) e Caso, il club rossoblù attende anche Milan Badelj. L’accordo con la Lazio è stato raggiunto (trasferimento a titolo definitivo) e domani pomeriggio il giocatore sarà a Genova pronto a firmare un contratto di 3 anni“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

Non ti preoccupare niente SPAM , lo odiamo quanto te.



Lascia questo campo vuoto se sei umano:

About author

Leave a Reply

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line