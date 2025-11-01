Genoa-Vieira, è finita: Criscito in panchina contro il Sassuolo
Vieira e Genoa, arriva la separazione consensuale
È giunta al termine l’avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. La decisione, maturata nella notte, arriva dopo un lungo confronto interno tra il nuovo direttore sportivo Diego Lopez e la dirigenza rossoblù. La sconfitta contro la Cremonese e l’ultimo posto in classifica con soli tre punti hanno convinto il club a voltare pagina.
Criscito promosso in prima squadra
A guidare la squadra nella delicata sfida contro il Sassuolo sarà Domenico Criscito, attuale tecnico dell’Under 17, che questa mattina dirigerà la seduta d’allenamento a Pegli. Accanto a lui ci sarà Roberto Murgita, in possesso del patentino necessario per la Serie A.
Il confronto e il dietrofront nella notte
Nella giornata di ieri, l’incontro tra Vieira, la dirigenza e i giocatori sembrava aver portato alla sua conferma almeno fino a lunedì. Tuttavia, le riflessioni notturne del club hanno cambiato rotta, portando alla risoluzione consensuale del contratto con l’ex tecnico di Nizza e Crystal Palace.
La società valuta ora se proseguire con la soluzione interna o puntare su un nome più esperto. Tra i profili sondati restano Paolo Vanoli, Davide Ballardini e Daniele De Rossi.
