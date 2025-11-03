Genoa, vicino l’accordo per De Rossi

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Genoa De Rossi – Inizio di campionato difficilissimo per il Genoa, il club ligure infatti si trova all’ultimo posto in classifica dopo dieci giornate di campionato. L’inevitabile esonero di Vieira è arrivato e adesso il club cerca un sostituto: come riportato da Sky Sport è molto vicino l’arrivo di Daniele De Rossi.

Contratto

Alle 18:30 il genoa giocherà contro il Sassuolo senza allenatore e contro una squadra in buona forma, servirà una dimostrazione di carattere per portare a casa almeno un punto e in panchina ci saranno Roberto Murgita oltre all’ex bandiera Domenico Criscito. Nel fine settimana invece dovrebbe essere operativo il nuovo allenatore per la rinascita e la scelta potrebbe ricadere su De Rossi; l’ex Roma dovrebbe firmare un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza.

Carriera altalenante

De Rossi ha avuto una grandissima carriera da giocatore come bandiera a Roma mentre quella da allenatore ancora fatica a decollare. Non ha convinto alla SPAL, ai giallorossi invece ha sfiorato la qualificazione in Champions League per poi essere esonerato poco dopo l’inizio della stagione successiva. Genoa potrebbe lanciare definitivamente De Rossi come tecnico?

