Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”

Alessandro Collu · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

© foto Stefano D’Offizi

Paolo Zanetti, mister dell’Hellas Verona ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa. È l’ennesima mancata vittoria per i gialloblù:

“Non ho parlato con nessuno, so come funziona il calcio, io sono a disposizione; la società farà le sue valutazioni. Quello che faccio lo faccio sempre massimo, questa settimana ho spinto al massimo delle mie capacità, giro a testa alta, con grande orgoglio e non mi devo vergognare di niente”.

Zanetti aggiunge: “Mi posso scusare, chiaramente chi ha a cuore questa piazza si sente responsabile, è il momento più difficile per i risultati, in un anno e mezzo sono etero in bilico due-tre volte; se il club ritterrá che Io sono ancora la persona per tirare il massimo da questi ragazzi ci sarò, altrimenti sarò il primo tifoso dal divano” .

