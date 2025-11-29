Genoa Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv
Foto © Stefano D’Offizi
Genoa Verona, le scelte di De Rossi per il Grifone
La sfida tra Genoa e Verona apre il sabato della tredicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù Daniele De Rossi sembra orientato a confermare il tandem offensivo formato da Vitinha e Colombo, con Ekuban ed Ekhator pronti a subentrare. Il centrocampo potrebbe riservare una novità interessante: Gronbaek è in corsa per una maglia da mezzala con compiti d’inserimento, anche se il confronto con Thorsby resta aperto.
Sulla corsia mancina spazio a Martin, mentre a destra si profila l’impiego di Ellertsson, chiamato a sostituire lo squalificato Norton-Cuffy. In difesa guiderà il reparto Ostigard, davanti ai pali presidiati da Leali.
Verona, Zanetti punta su equilibrio e fisicità
Il tecnico gialloblù Paolo Zanetti deve fare i conti con numerose assenze a centrocampo. Le indisponibilità di Akpa Akpro, Kastanos e Serdar aprono la strada al possibile impiego dal primo minuto di Al-Musrati, affiancato da Gagliardini e Bernede.
Sulle fasce agiranno Belghali e Bradaric, mentre in difesa potrebbe essere confermato Frese, con Valentini inizialmente fuori. In attacco spazio al tandem composto da Giovane e Orban, anche se quest’ultimo è insidiato da Mosquera.
Genoa Verona, le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Al Musrati, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
Genoa Verona: dove vedere il match
La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile in streaming su smart tv compatibili e su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox.
