Genoa-Verona, De Rossi: “Questi ragazzi mi piacciono, lo stadio da solo non vince le gare”

Alessandro Collu · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa la gara casalinga del Genoa contro l’Hellas Verona. Le dichiarazioni principali del mister rossoblù:

“I giocatori mi sono piaciuti, hanno spinto tanto e c’era grande partecipazione ai contenuti tattici, sono soddisfatto di come lavorano in generale e si approcciano alla professione, sono super disponibili. La prima al Ferraris? E’ stato importante tornare in panchina a Cagliari, mi ha fatto sentire le emozioni da campo, questo è un lavoro che faccio per le emozioni costanti che ti dà, a volte sentimenti contrastanti ma ti fa vivere qualcosa. Sono tanto concentrato sulla partita, è importante per noi“.

La fase difensiva del Genoa: “Stiamo lavorando sul campo e sui video, individuali e di reparto. Abbiamo preso gol prevalentemente su palle alte, dobbiamo partecipare ancora più attivamente, più presenza fisica, di contatto“.

Sbloccarsi in casa: “E’ un valore aggiunto, un fattore ma se non abbiamo mai visto, non basta quello. Se faremo buone partite di base, il Ferraris ci verrà dietro e sarà più difficile per gli avversari. E’ un arma se hai qualità e personalità per accenderlo, lo stadio da solo non vince la partita“.

Sul Verona: “Un momento negativo di risultati, saranno pronti per fare una partita tosta, ah numeri chiari, crea tanto, ultimi per possesso palla, attaccanti forti come Orban e Giovane, ha giocato contro squadre forti e perso per niente“.

De Rossi aggiunge: “La verticalità la richiedo in tutte le mie squadre, poi c’è bisogno di aggredire l’avversario, essere compatti. Masini? Può essere una mezz’ala, doppio centrocampista, davanti alla difesa. Mercato? Stiamo parlando, mancano però ancora cinque-sei partite, siamo tanti”.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club ligure.

OLTRE A “GENOA-VERONA, DE ROSSI...”, LEGGI, AD ESEMPIO: