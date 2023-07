Genoa, ufficiale Retegui – Dopo settimane di rumors, conferma e smentite, il Genoa ha annunciato ufficialmente il suo nuovo bomber: Mateo Retegui. Il giocatore si trasferisce in Liguria dal Tigre sulla base di un contratto quadriennale che lo legherà alla compagine rossoblu fino al 30 Giugno 2027. Il centravanti argentino naturalizzato italiano percepirà un ingaggio da 2 milioni netti a stagione più bonus mentre nelle casse del suo ormai ex club, il Boca Juniors finiranno circa 12 milioni di Euro.

Genoa, ufficiale Retegui – Di seguito il comunicato del “Grifone”:

“Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Benvenuto in rossoblù, Mateo!”

