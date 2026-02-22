Genoa-Torino, formazioni e dove vederla

Sarà Genoa-Torino ad aprire la domenica della 26ª giornata di Serie A. Appuntamento alle 12.30 allo stadio Ferraris. Una sfida che mette in palio punti pesanti per uscire dalla zona pericolosa della classifica.

Il Genoa di Daniele De Rossi cerca continuità davanti al proprio pubblico. Il Torino guidato da Marco Baroni vuole dare stabilità a una stagione fatta di alti e bassi.

Le scelte di De Rossi

Nel Grifone spazio alla coppia offensiva Vitinha-Colombo, con Baldanzi pronto a subentrare. In mediana resta il dubbio tra Messias e Martin: dalla scelta dipenderà la posizione di Ellertsson, utilizzabile sia largo sia da interno. La difesa sarà guidata da Ostigard, con Bijlow tra i pali.

Assetto equilibrato, con l’obiettivo di attaccare senza perdere compattezza.

Le mosse di Baroni

Nel Torino pesa l’assenza di Adams, fermato da un problema muscolare. Davanti toccherà a Simeone e Kulenovic. In cabina di regia agirà Prati, affiancato da Casadei e Vlasic. Possibile panchina iniziale per Gineitis.

Sulla fascia sinistra Lazaro tenta il sorpasso su Aboukhlal, mentre in difesa è confermato Marianucci dal primo minuto.

Dove vederla

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, disponibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.

È una partita che può indirizzare l’equilibrio della classifica. Serviranno ritmo e lucidità fin dal primo pallone.