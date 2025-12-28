Genoa su Livaković: offerta al Fenerbahçe, formula e scenari

Il Genoa cerca un nuovo numero uno

Il Genoa ha deciso di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto portieri. La dirigenza rossoblù è alla ricerca di un profilo affidabile, pronto e con esperienza internazionale. In questo contesto si inserisce il nome di Dominik Livaković, portiere croato attualmente al Girona ma di proprietà del Fenerbahçe.

La situazione di Livaković

Livaković non sta trovando continuità e spazio, una condizione che sta alimentando l’interesse di diversi club europei. Il portiere, protagonista con la Croazia nelle ultime competizioni internazionali, ha bisogno di minutaggio per rilanciarsi e tornare centrale anche in ottica nazionale.

L’offerta del Genoa al Fenerbahçe

Il Genoa ha già mosso i primi passi concreti, presentando al Fenerbahçe un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Una formula che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte: i rossoblù limiterebbero l’investimento immediato, mentre il club turco manterrebbe il controllo economico dell’operazione in vista di una possibile cessione definitiva.

Una trattativa da seguire

Al momento non ci sono ancora segnali di chiusura, ma i contatti sono avviati e il dossier resta caldo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle valutazioni finali del Fenerbahçe, chiamato a decidere se puntare ancora su Livaković o aprire alla sua uscita. Le prossime settimane saranno decisive, con il Genoa pronto ad accelerare per regalarsi un portiere di assoluto livello.