Genoa su Livaković, ma il portiere vuole solo la Dinamo Zagabria

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

GENOA ALL’ASSALTO DI LIVAKOVIĆ

Il genoa ha avanzato un’offerta ufficiale per Dominik Livaković, deciso a rinforzare il reparto portieri in vista della seconda parte di stagione. Il trentenne croato, di proprietà del Fenerbahçe, è in cerca di una nuova sistemazione: punta a trovare continuità prima dei prossimi Mondiali e non intende vivere un altro periodo complicato come quello che sta affrontando al Girona, dove ha raccolto pochissimo minutaggio.

LA RISPOSTA DEL PORTIERE CROATO

Secondo quanto riportato da 24sata, Livaković avrebbe ringraziato il Genoa, ma avrebbe chiarito la propria posizione. Il suo obiettivo sarebbe un ritorno alla Dinamo Zagabria, il club che lo ha lanciato e di cui è stato capitano. Una scelta di cuore, ma anche una garanzia tecnica: conosce l’ambiente, si sente centrale nel progetto e vede nella Dinamo il contesto ideale per rilanciarsi con decisione.

SCENARI DI MERCATO

Il contratto con il Fenerbahçe è valido fino a giugno 2026 e il valore stimato di Livaković si aggira intorno ai sei milioni di euro. Il Genoa resta alla finestra, consapevole che la volontà del giocatore peserà più di qualsiasi offerta. Intanto crescono le voci legate alla Dinamo, che valuta seriamente il ritorno del portiere dopo le sue 71 presenze con la nazionale croata.