Genoa Sturaro: “Motta ci dà sicurezza, il mio gol è stata una liberazione”

GENOA STURARO – Esordio con gol, meglio di così non poteva per il centrocampista rossoblù, tornato in campo dal 1′ dopo la rottura del crociato dello scorso Aprile.

Prima partita e gol, ma anche una prestazione positiva

GENOA STURARO – Thiago Motta potrà contare così su una pedina fondamentale per il centrocampo. Il giocatore, a margine di un evento organizzato presso il Museo del Grifone, ha parlato ai media, come ripreso da Tmw:

“Per me è stata una liberazione tornare in campo e segnare, un regalo dopo mesi difficili. Il risultato in parte va bene e in parte no, potevamo fare di più e oggi abbiamo analizzato gli errori”.

GENOA STURARO – Il giocatore ha poi parlato delle sue condizioni fisiche, spiegando che ci vorrà ancora tempo per essere al top:

“Sono rientrato dopo 7 mesi e ancora non sto bene. Non mi aspettavo assolutamente di giocare ma il mister mi ha mandato in campo, la mia disponibilità c’era. Sono contento anche se devo lavorare ancora tanto, sono arrugginito. Servirà tempo”.

Il centrocampista ha parlato poi del nuovo tecnico:

“Ha una grandissima personalità, ci dà sicurezza e ci sentiamo protetti. Questo ci permette di osare di più anche perché a volte l’essere giovani e poco esperti può darti un po’ di paura di sbagliare ma con il mister proviamo a fare qualsiasi giocata. È arrivato tardi, siamo indietro nel percorso ma miglioreremo ancora”.

Infine una battuta sul Torino, prossimo avversario al Ferraris sabato prossimo alle ore 18:

“Dobbiamo cercare di fare punti contro chiunque senza fare calcoli. Dobbiamo migliorare, siamo una squadra molto giovane e in alcune occasioni ci manca esperienza. Soltanto le partite e gli sbagli possono farci migliorare”.