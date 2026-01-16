Genoa, Stanciu verso l’addio anticipato: bilancio e scenari

Un’esperienza mai davvero decollata

L’avventura di Nicolae Stanciu al Genoa potrebbe essere già ai titoli di coda. Secondo quanto filtra da Sky Sport, il centrocampista rumeno starebbe valutando la risoluzione anticipata del contratto con il club rossoblù, a pochi mesi dal suo arrivo in Serie A. Una soluzione che prenderebbe forma alla luce di una stagione fin qui complicata, segnata da poco spazio e da un’integrazione mai completa nel progetto tecnico.

Numeri e difficoltà di ambientamento

Arrivato in estate da svincolato dopo l’esperienza al Damac, Stanciu si presentava come un profilo di esperienza internazionale, con alle spalle stagioni importanti allo Slavia Praga e una lunga militanza nella Nazionale rumena. In campo, però, le aspettative non hanno trovato riscontro. Il classe 1993 ha collezionato appena sette presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con un solo gol segnato proprio nella competizione nazionale. Troppo poco per incidere e ritagliarsi un ruolo stabile nelle rotazioni.

L’episodio simbolo contro il Milan

A pesare, anche a livello psicologico, è stato l’episodio dell’8 gennaio contro il Milan. Il rigore fallito nei minuti finali ha rappresentato un passaggio delicato, forse lo spartiacque definitivo di una parentesi mai realmente sbocciata. Da quel momento, lo spazio a disposizione si è ulteriormente ridotto.

Scenari di mercato e futuro

La possibile separazione consentirebbe al Genoa di alleggerire il monte ingaggi e liberare una casella in vista del mercato, mentre Stanciu potrebbe cercare una nuova destinazione dove ritrovare continuità. La sensazione è che l’addio sia ormai una questione di tempi.