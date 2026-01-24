Genoa scatenato: dopo Zätterström è ufficiale anche Baldanzi

Il Genoa è sicuramente una delle squadre più attive della nostra Serie A per quanto riguarda il mercato. La rivoluzione guidata da Daniele De Rossi procede spedita e la dirigenza ha aggiunto due nuove pedine per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico romano. Oltre, infatti, all’arrivo dello svedese Zätterström, è ufficiale l’arrivo dalla Roma di Tommaso Baldanzi, giocatore fortemente voluto da DDR, dato che i due si sono già conosciuti la scorsa stagione nel corso dell’esperienza in giallorosso.

GENOA, UFFICIALE L’ARRIVO DI BALDANZI: LA NOTA DEL CLUB

Così il Genoa ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Empoli: “Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso.

Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8.

Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20.

Benvenuto a Genova Tommaso!”

