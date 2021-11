GENOA SABATINI – I rumors di mercato nelle ultime ore hanno dato Sabatini come nuovo ds del Grifone.

Il club rossoblu, come riporta Buoncalcioatutti.it, ha ribadito ufficialmente come non vi siano novità “sull’eventuale arrivo di una nuova figura dirigenziale per l’area tecnica” all’interno della società.

GENOA SABATINI Fino a qualche mese fa al Bologna, Sabatini è libero sul mercato e sarebbe tra i possibili candidati al ruolo di ds. Figura che attualmente è occupata da Taldo, promosso dalla Primavera.

GENOA SABATINI In passato Sabatini è stato dirigente di moltissime squadre come Lazio, Arezzo, Triestina, Perugia, Palermo; Roma, Inter, Jiangsu Suning, Sampdoria, Bologna e Montreal Impact.

