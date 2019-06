Genoa, Romulo deluso dal mancato riscatto della Lazio

Passato a Gennaio dal Grifone alla Lazio, Romulo ha conquistato una Coppa Italia e diverse prestazioni di rilievo con la formazione di Inzaghi. Questo però non è bastato per essere riconfermato e così l’ex Verona farà ritorno al Genoa. Romulo ha un po’ polemizzato per il mancato riscatto della Lazio.

Ecco il messaggio su Instagram lasciato dal giocatore:

“Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!!». Romulo Caldeira attraverso Instagram lascia questo messaggio di delusione per il mancato riscatto da parte della Lazio: giovedì scade infatti il termine per riscattare i prestiti. Il giocatore saluta tutti: «Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! ⚪️🔵 🦅

FORZA LAZIO!!!!”