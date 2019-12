Genoa Radu premiato come miglior giocatore rumeno dell’anno

GENOA RADU – Buone prestazioni la scorsa stagione. Altrettanto nella presente nonostante i tanti gol subiti dalla difesa rossoblù- Radu è stato nominato a Bucarest questo pomeriggio come io miglior giocatore rumeno per il 2019. Un importante riconoscimento per l’attuale estremo difensore rossoblù

GENOA RADU – In finale il giovane portiere del Grifone ha avuto la meglio sui finalisti Stanciu e Puscas. Radu vince per la prima volta il trofeo, indetto ogni anno da Gazeta Sporturilor; superati Tatarusanu e il difensore della Lazio Stefan Radu. Il portiere del Grifone è stato premiato dopo la salvezza della scorsa stagione e l’ottimo campionato europeo nell’Under 21 della Romania durante la scorsa estate

GENOA RADU -Ecco il video messaggio lasciato dal portiere rossoblù che non ha potuto presenziare di persona all’evento:

“Mi dispiace di non aver potuto ricevere il trofeo di persona. Ringrazio tutti coloro che hanno votato per me. Ciò che trovo divertente e ciò che mi rende molto orgoglioso è che 13 anni fa, quando giocavo nello Steaua, aspettavo il mese di dicembre per vedere chi fosse il vincitore del premio. Un giorno dissi a mio padre che sarei diventato uno di loro. Detto questo, dedico il trofeo a mio padre, che mi ha aiutato a non rinunciare al calcio. Prenderò in considerazione questo premio come motivazione, lavorerò di più per essere qui anche l’anno prossimo. Nel 2020 ho gli stessi obiettivi che avevo nel 2019. Con la Nazionale vogliamo centrare la qualificazione agli Europei, spero che i tifosi ci supportino sempre. Grazie di tutto”.

