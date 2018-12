Genoa, Radu: “E’ la mia stagione migliore, spero che l’Inter mi stia aspettando”

Radu: “Con la Fiorentina non ho subito gol, sono stato molto contento, non succedeva da molto tempo”

Intervistato da “Telekom Sport“, Andrei Radu, portiere del Genoa (ma di proprietà dell’Inter), ha ripercorso questi primi mesi in Liguria. Inizialmente avrebbe dovuto fare da ‘secondo’ a Marchetti, ma poi è diventato lui il portiere titolare.

Così l’estremo difensore romeno: “E’ stato un anno fantastico, il mio anno migliore, 6 mesi fa, non mi sarei mai aspettato che lo avrei fatto in questo modo, e ne sono molto orgoglioso! Con la Fiorentina non ho subito gol, sono stato molto contento, non succedeva da molto tempo. Valgo 7 milioni? Ho letto, è un orgoglio per me. Non mi aspettavo sei mesi fa di arrivare a questo punto, ma è solo un’altra motivazione e devo andare avanti su questa strada e migliorare ancora. Il lavoro sarà premiato, come ho sempre detto, e sono convinto al 100% che sarà così. Spero che l’Inter mi stia aspettando“.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: