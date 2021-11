GENOA PRESENTAZIONE ZANGRILLO Presentazione ufficiale per il neo presidente del Genoa Zangrillo oggi in casa rossoblù. La nuova proprietà americana 777 Partners ha scelto nella figura del Prof Zangrillo come presidente del Genoa al posto di Preziosi

GENOA PRESENTAZIONE ZANGRILLO Come ripreso dal canale youtube del club rossoblù ecco le prime parole di presentazione del neo presidente rossoblù, scelto non solo per il ruolo che occupa nella medicina, ma anche per la sua passione e tifo verso il Genoa:

“Buongiorno a tutti voi. È un grandissimo onore sedere di fianco a un uomo che rappresenta la holding 777 Partners, che cercheremo di andare a scoprire più nel dettaglio nel corso della conferenza riguardo agli argomenti a noi più cari: il Genoa e la città. Ringrazio per il ruolo che mi è stato conferito e che cercherò di rappresentare con serietà, trasparenza e impegno. Consapevole che siamo di fronte a uno scenario che ha potenzialità straordinarie. Parliamo di un progetto a medio-lungo termine che ha come obiettivo internazionalizzare il mondo del calcio nella città di Genova partendo dal Genoa. Tutti gli ingredienti per sfruttare al meglio passione, impegno in maniera imprenditoriale con grande modernità e originalità. Ho pensato a una parola: una nuova esperienza”.

GENOA PRESENTAZIONE ZANGRILLO Il Prof ha tracciato la linea guida di quel che sarà il prossimo Genoa:

“Nel mio nuovo ruolo, per il bene del Genoa e per rispondere ai desideri della proprietà, devo rispondere alle grandi ambizioni di 777 ovvero non trascurare mai il mandato: fare da collegamento a persone che non hanno conosciuto direttamente la realtà genovese e hanno bisogno di persona che faccia da interprete del loro obiettivo, estremamente ambizioso. Non sono per nulla preoccupato per quanto visto ieri e che potrò vedere nel prossimo futuro, perché di fronte abbiamo qualcosa di veramente importante.

Ci dobbiamo concentrare su un progetto, che deve prevedere anche gestione dei problemi e criticità attuali. Ho la fortuna di dormire molto poco, ho lavorato per il Genoa fino alle 3 di notte. Stabilire priorità che debbano essere correlati alla criticità, ma senza perdere di vista il progetto a medio-lungo termine. Ho visto come 777 ha interpretato i suoi primi momenti a Genova e so che è molto importante l’integrazione con la società e chi guida politicamente la Liguria. Non ho paura, può nascere qualcosa di veramente interessante e credo che il fatto di essere nato in questa terra possa aiutarmi. Servirà l’aiuto di tutti”

GENOA PRESENTAZIONE ZANGRILLO Il neo Presidente del Genoa ha poi svelato la sua passione ed amore verso il Grifone:

“Quando ero bambino, quando lo stadio era conformato in maniera differente e vedevo la partita dal Righi. Lì ho iniziato ad appassionarmi ai colori rossoblu. Giocatori preferiti? Con una certa frequenza mi sento con Milito, persona straordinaria che mi ha detto di essere a disposizione. Lo ha fatto con il cuore libero, di una persona che ha lasciato una parte di sé a Genova”.

