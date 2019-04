Genoa, Prandelli: “Serve più serenità e fiducia, siamo indietro dal punto di vista culturale”

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa ha parlato ai microfoni Sky Sport sul momento dei liguri. Queste le sue parole:

“Sono importanti i punti ma anche quello che le altre squadre non fanno, tutti sperano. Speriamo di poter trovare un po’ di serenità. Conta la convinzione, la fiducia: siamo partiti bene e poi un episodio condiziona la gara. Stiamo lavorando tanto per raggiungere l’obiettivo“.

La voglia di allenare: “Tutti gli allenatori in certi momenti e in certi giorni hanno voglia di isolarsi, diventare invisibili ma quando apri gli occhi senti l’adrenalina e vai sul campo ad allenarti, il tuo lavoro”.

I cambiamenti del calcio in Italia secondo Prandelli: “A livello di organizzazione tutte le squadre cercano di avere una propria identità; da un punto di vista culturale non siamo migliorati molto, abbiamo sempre questa violenza dentro anche un pò insita nel raccontarlo. E’ un gioco. Il modello anglosassone è diverso, nel nostro mondo non finisce mai la domenica“.