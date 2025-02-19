Genoa, Pinamonti segna e convince: convocazione in vista?

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 19 Febbraio 2025

genoa Pinamonti convocazione – Uno dei calciatori che più sta beneficiando della cura-Vieira in casa Genoa è senza dubbio Andrea Pinamonti: l’attaccante italiano oltre ai gol sta mettendo in mostra grandi prestazioni che erano mancate nell’ultima stagione a sassuolo e come riporta Il Secolo XIX spera di guadagnarsi la chiamata in Nazionale per i prossimi impegni.

Spalletti osserva

Si è parlato molto nelle ultime annate di un problema relativo al centravanti per l’Italia: Immobile alla lazio ha collezionato stagioni con grandi numeri, tuttavia con la maglia della nostra Nazionale non ha mai convinto. La punta titolare agli Europei, Gianluca Scamacca, ha subito due infortuni gravi e in compenso è stato sostituito da Retegui, senza dimenticare l’esplosione di Kean. Dietro a questi nomi però ci sono Lucca e Pinamonti, il CT Spalletti potrebbe avere difficoltà nelle scelte definitive per le prossime partite.

Numeri importanti

Nella scorsa stagione Pinamonti non ha brillato come tutto il Sassuolo e ha trovato una nuova possibilità al Genoa, club dove ha già militato in passato. Fin qui i gol stagionali sono 9 e c’è ancora tempo per aumentare il bottino: Andrea non vuole fermarsi.

