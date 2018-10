Genoa, Perinetti: “Biraschi merita la nazionale”

Mancano pochi giorni a Genoa Parma, match che si giocherà al Ferraris domenica alle ore 12.30. Partita che potrebbe regalare la terza vittoria consecutiva al Genoa e di volare ancora in classifica. A Gradinata Nord in onda su Primocanale è intervenuto Giorgio Perinetti che ha elogiato in primis le prestazioni di Piatek, accennando anche come è avvenuto l’acquisto di Kouamè che ben sta figurando:

“I tanti interessamenti su Piatek sono normali perhé ha è una rivelazione del campionato. Non andrà via a gennaio. Il ragazzo è molto solido e vive in una campana di vetro: speriamo che continui a fare gol, supportato da ragazzi come Kouamé. L’ivoriano lo seguivo con grande interesse dai tempi della B: ho acquisito una piccola prelazione morale durante la partita Entella-Cittadella dell’anno scorso tra i cadetti”

Sulla sfida contro i ducali il dg del Genoa ha così commentato:

“Il futuro passa dal presente, sognare non è un reato ma preferisco non fare proclami. Una settimana fa sembrava fossimo in crisi dopo la sconfitta contro la Lazio, poi sono arrivati sei punti: abbiamo creato i presupposti per stare sereni. Speriamo di fare risultato contro il Parma anche perché in futuro ci saranno sfide difficili”

Infine una battuta su Veloso pronto al terzo ritorno e sulla ottime prestazioni di Biraschi:

“Veloso è quasi del Genoa, lo vedo correre ogni giorno a Pegli. Il gruppo è formato da ragazzi disponibili che ci hanno sorpreso. Biraschi in Nazionale? Mancini è una persona di competenza che non ha bisogno di consigli, ma il Biraschi di domenica merita di giocare in Azzurro”

