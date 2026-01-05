Genoa, per la porta idea Bento

GENOA BENTO – Il Genoa è alla ricerca di un nuovo portiere, visto il possibile addio di Nicola Leali. Si era parlato del grande ritorno di Mattia Perin, ma la Juventus non vorrebbe cederlo, quantomeno prima di giugno. Al Grifone era stato accostato anche il croato Dominik Livakovic, in forza al Fenerbahce, ma tale pista sarebbe piuttosto complicata. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, i rossoblu starebbero pensando a Bento Matheus Kepski, portiere carioca classe 1999.

Nell’estate del 2024 il giocatore era stato molto accostato all’Inter, ma alla fine firmò con gli arabi dell’Al-Nassr, dove gioca tuttora. In vista dei Mondali, all’estremo difensore non dispiacerebbe tornare in Europa per giocarsi meglio le proprie carte.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Juventus, dopo Vlahović il futuro è Sørloth: i possibili scenari Calciomercato News

GENOA BENTO – Prima di approdare nella Saudi Pro League, Bento aveva difeso per diverse stagioni la porta dell’Atletico Paranaense, con cui aveva conquistato altresì la maglia della Nazionale. Ora non sarebbe da escludere un futuro a tinte rossoblu.

LEGGI ANCHE: