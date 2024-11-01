Genoa, per Gilardino decisiva la prossima gara. Ipotesi Ballardini

Raffaele Campo · Pubblicato il 1 Novembre 2024

GENOA GILARDINO BALLARDINI – La sconfitta casalinga di ieri contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva per Alberto Gilardino.

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb infatti, per il tecnico di Biella potrebbe essere decisiva la prossima partita contro il Parma.

GENOA GILARDINO BALLARDINI – Non sarebbe da escludere che, in caso di nuovo passo falso, la dirigenza opti per il cambio di guida tecnica. In tal caso, non sarebbe da escludere un ritorno di Davide Ballardini, al momento svincolato dopo l’ultima esperienza al Sassuolo e già alla guida del Grifone in diversi periodi.

Ti potrebbe interessare: