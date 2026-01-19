Genoa, per Baldanzi fumata bianca vicinissima: i dettagli
Foto © Stefano D’Offizi
GENOA BALDANZI – Dopo due anni in maglia giallorossa, Tommaso Baldanzi sarebbe molto vicino a lasciare la Roma. Come riferisce l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, mancherebbe davvero poco per vedere il centrocampista offensivo di 22 anni con la casacca del Genoa.
I club avrebbero già raggiunto una intesa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Accordo sul quale ci sarebbe l’ok anche da parte dell’entourage dell’ex Empoli.
GENOA BALDANZI – L’ultimo tassello sarebbe il via libera anche di Gian Piero Gasperini, che dovrebbe comunque arrivare nella giornata di oggi. La trattativa sarebbe quindi molto vicina alla conclusione.
