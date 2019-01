Genoa, out Favilli per Empoli

Il Grifone si prepara per la partita importante di domani sera ad Empoli. Prandelli dovrà fare a meno di Favilli non al meglio delle condizioni fisiche. Dopo la cessione di Piatek l’ex attaccante dell’Ascoli era dato come possibile titolare in Toscana, potrebbe scoccare l’ora di Sanabria dal primo minuto. Convocati anche Sturaro e Jandrei. Out Lisandro Lopez pronto a tornare in Argentina dopo appena uno sola presenza in Coppa Italia

Ecco i convocati del Genoa con i rispettivi numeri di maglia:

Gunter (3), Criscito (4), Romulo (8), Sanabria (9), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sturaro (27), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97).