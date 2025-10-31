Genoa, Ottolini dice addio: il comunicato
Genoa Ottolini – Inizio di campionato difficile per il Genoa, il club ligure si trova in gravissima difficoltà dopo poche giornate di campionato e iniziano a vedersi i primi cambiamenti. Patrick Vieira in panchina resta a rischio mentre c’è il primo addio: come annunciato dal sito ufficiale dei rossoblu il ds Ottolini lascia dopo qualche stagione la società.
Il comunicato
Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini.
Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025.
La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono.
LEGGI ANCHE:
- Milan, interesse per Panichelli? L’agente…
- Paul Scholes si ritira dalla tv: la toccante confessione su suo figlio
- Paris Saint-Germain, record storico di 837 milioni di fatturato
- Christos Kostoglou, il prodigio greco del Borussia Dortmund
- Fenerbahçe, occhi su Sorloth: trattativa con l’Atlético Madrid
- Pedro annuncia l’addio: “Questo sarà il mio ultimo anno alla Lazio”
- Galatasaray, possibile cessione di Barış Alper per 40 milioni
- Juventus, Spalletti si presenta in bianconero: “Sensazioni bellissime, stimolante tutto; riportiamola ad alti livelli”