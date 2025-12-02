Genoa, obiettivo Pisilli per il centrocampo già a gennaio? le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

La stagione in giallorosso di Nicolò Pisilli fin qui è formata più da ombre che da luci. Il centrocampista azzurro non riesce a trovare continuità di minutaggio, come testimoniano i soli 47 minuti collezionati in campionato e i 70 in Europa League. Gian Piero Gasperini non lo vede particolarmente bene nel suo schema di gioco e le strade potrebbero separarsi già a gennaio.

GENOA, OPZIONE PISILLI IN PRESTITO DALLA ROMA

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, a mettere gli occhi sul giovane classe 2004 è il Genoa, alla ricerca di un innesto per alzare la qualità della propria mediana. In rossoblù, Pisilli ritroverebbe Daniele De Rossi con il quale aveva fornito ottime prestazioni prima che la bandiera giallorossa venisse esonerata. È molto complicato pensare ad un’operazione a titolo definitivo, mentre è più probabile che la trattativa verrà sviluppata intorno alla formula del prestito. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

