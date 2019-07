Genoa, nuovo investimento per Preziosi

Non sembra essere all’orizzonte una cessione del club più antico d’Italia, quello che ha portato il calcio nel nostro paese, come riferito dallo stesso Preziosi https://www.europacalcio.it/cessione-genoa-preziosi-conferma-che-non-esistono-trattative-per-il-passaggio-di-consegne-211249/

Il Presidente del Genoa, non è attivo soltanto nel mondo del calcio ormai da oltre 30 anni. Il noto imprenditore avellinese ha iniziato a costruire il suo impero con la Giochi Preziosi, la quale ha acquisito un’altra società.

La Giochi Preziosi infatti ha reso noto di aver concluso l’acquisto da Paladin Capital Partners di Trudi, noto produttore e distributore dei peluche, ma anche giocattoli in legno a marchio Sevi, come riportato da Telenord,

La “Giochi Preziosi rafforza così il proprio portafoglio prodotti aggiungendo un marchio di grande notorietà: l’acquisizione è in linea con la strategia di crescita per linee esterne in caso di opportunità che presentino un valore nel marchio e nella qualità dei prodotti”

Ecco le parole di Preziosi sul suo recente ultimo acquisto:

“Siamo particolarmente soddisfatti di avere completato questa acquisizione. Siamo pronti ad investire in iniziative commerciali e di marketing che consentano a Trudi di perseguire la crescita del fatturato, beneficiando della capacità distributiva su scala europea del nostro gruppo”