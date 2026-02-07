Genoa-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Serie A entra nel vivo della 24ª giornata con una sfida di grande interesse al Ferraris: Genoa-Napoli mette in palio punti pesanti per obiettivi diversi ma ugualmente rilevanti. Analizziamo le scelte attese dei due tecnici e il quadro tattico della gara.

Probabili formazioni: le scelte di De Rossi

Nel Genoa, Daniele De Rossi dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando sulla fisicità e sulla profondità. Davanti spazio alla coppia Vitinha–Colombo, chiamata a dare continuità offensiva. In mezzo al campo Amorim è favorito su Ellertsson per affiancare Frendrup e il regista Malinovskyi. Sulle corsie agiranno Norton-Cuffy e Martin, mentre la linea difensiva sarà guidata da Ostigard. Tra i pali Bijlow.

Probabili formazioni: il Napoli di Conte

Il Napoli di Antonio Conte risponde con il 3-4-2-1. In difesa rientra Rrahmani, affiancato da Buongiorno e Juan Jesus. In porta Meret, con Milinkovic-Savic di nuovo convocabile. Sulle fasce Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, vista l’assenza di Di Lorenzo. In mediana la diga Lobotka–McTominay, mentre sulla trequarti agiranno Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

Dove vedere Genoa-Napoli in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18:00. Disponibile su app DAZN per smart tv, Sky Q e sul canale DAZN su Sky (opzione a pagamento).