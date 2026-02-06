Genoa-Napoli, De Rossi: “Gruppo unito e che mi piace; dobbiamo farci trovare pronti. Conte…”

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara casalinga di campionato che il Genoa giocherà sabato contro il Napoli. Così l’allenatore dei rossoblù:

“Soddisfatto del mercato, al di là di non aver perso nessuno, preso giocatori di qualità e caratteristiche richieste. I primi giorni dicono tanto, ti dicono che atmosfera vivrai e abbiamo avuto giorni intensissimi con l’entusiasmo giusto, gruppo ben unito, amalgamato, mi è piaciuto lavorare con loro. Abbiamo bisogno di questo, un gruppo che si senta una famiglia“.

Il Napoli: “Quando ha tutti gli effettivi, la rosa al completo penso sia la prima o la seconda del campionato, allenato da un allenatore tra i più vincenti. Hanno saputo risollevarsi, se pensiamo ad una squadra spenta, abbattuta troviamo il peggior allenatore del mondo, hanno una formazione incredibile nei primi undici lo stesso. Dobbiamo farci trovare pronti, non di sorpresa dalle qualità, l’inserimento di McTominay o una serpentina di Spinazzola. Davanti al nostro fortino tutto può succedere, grande energia, ambizione, voglia e attenzione“.

Ancora su Conte: “Ti dà le cose più importanti, coraggio e conoscenza. Non c’è mai stata un volta che ci ha chiesto una scalata, una giocata, ti dà spiegazioni, un professionista maniacale. Ti spinge fino al limite, l’ho avuto in Nazionale e secondo me ti dà anche una grande condizione fisica. Un allenatore completo, ha vinto sempre, ha perso e si è riciclato, ha rivinto, lo ritengo un fuoriclasse assoluto al di là dello schema e dalla squadra. Il primo nome per una squadra sarebbe il suo“.

GENOA-NAPOLI, DE ROSSI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Il clima allo stadio Ferraris: “I risultati ti danno una mano, un po’ di intensità e unione. La gioia dopo il gol di Messias contro il Bologna probabilmente ce la portiamo al primo minuto sabato, è bello vivere quelle serate, sono punti che a noi servono sia in casa che trasferta e finora non possiamo dire di non essere stati sostenuti“.

De Rossi conclude: “Dobbiamo diventare non pazzi ma più offensivi, c’è bisogno di segnare più gol degli avversari, è la mia idea. Recuperare in maniera continuativa Junior Messias può darci tanto che è il giocatore più tecnico che abbiamo, lo stesso Max Cornet; non dimentichiamoci Tommaso Baldanzi, mia richiesta dal primo giorno. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo lottare per la salvezza con sette-otto squadre, negli undici forse non siamo nettamente più forti degli avversari ma nei sostituti secondo me sì.

Il calcio è sempre stato riconquista palla, duelli, attacco della profondità. Si gioca tanto uomo contro uomo, non trovi l’uomo libero, lo spazio tra le linee e devi andare per forza alle spalle, i giocatori che sto allenando penso lo sappiano fare.

Østigård? Ha quell’istinto da attaccante anche se è un difensore, cercheremo di spostare la palla più vicino all’area e questi giocatori sono riconosciuti come un pericolo.

Vitinha? E’ stato pazzesco dalla prima partita, gli stiamo chiedendo tanto senza palla e dobbiamo trovare la giusta ricetta, non lasciare Lorenzo Colombo troppo solo altrimenti perdiamo di pericolosità e aumentiamo la pressione difensiva su Colombo, devono continuare ad attaccare, sostenere i nostri attaccanti, portare tanta gente in area”.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club ligure.