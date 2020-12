Genoa Milan risultato: il Grifo ferma i rossoneri

GENOA MILAN RISULTATO – Quattro gol e tutti nella ripresa al Ferraris. La formazione di Maran ferma i rossoneri sul 2 a 2 sfiorando l’impresa grazie al doppio vantaggio firmato da Destro. Nel finale un miracolo di Donnarumma salva il Milan su splendida rovesciata di Scamacca.

Punto d’oro per i liguri capaci di giocare una buona gara contro un avversario di livello anche se con tante assenze.

Resta primo ed imbattuto il Milan ma quanti errori in difesa:l‘Inter però grazie alla vittoria sul Napoli riduce di un punto lo svantaggio

Oltre agli infortunati Ibrahimovic Kjaer e Bennacer Pioli deve fare a meno di Hernandez per un affaticamento. Maran si gioca la panchina e si affida ad un Genoa con qualità in attacco, spazio a Destro Shomurodov e Pajca

GENOA MILAN Fase di studio nei primi 20 minuti di gioco, la prima conclusione in porta arriva al 21esimo su punizione con Calhanoglu parata da Perin in tuffo

GENOA MILAN Al 36esimo grandissima occasione per il Grifone con Destro bravo a proteggere un pallone in area su traversone di Ghiglione e a scagliare in porta una conclusione che fa la classifica barba al palo. Vivo il Milan con Rebic che un minuto dopo costringe Perin ad un grande miracolo su tiro ravvicinato, conclusione respinta in angolo.

Termina zero a zero il primo tempo con la gara che è decollata nei minuti finale con una grossa occasione per parte

GENOA MILAN RISULTATO – Inizio super il Grifone che passa subito in vantaggio al secondo con Destro: apertura di Goldaniga per Shomurudov che calcia in porta , respinta di Donnarumma in tuffo ma sulla ribattuta il numero 22 rossoblu ribadisce in rete. Il Milan risponde subito e alla prima occasione pareggia con un rasoterra di trenta metri di Calabria, uno a uno al Ferraris.

Al 60esimo il Genoa si riporta in vantaggio:cross di Ghiglione svetta Destro di testa in area che infila Donnarumma.

Alla mezz’ora la formazione di Pioli torna a farsi pericolosa con una conclusione da posizione ravvicinata di Hauge deviata in angolo da un difensore

Spinge il Milan e al 37esimo trova ancora una volta il pareggio su azione di calcio d’angolo con Kalulu lasciato libero di colpire da due passi

La formazione di Maran è viva e al 43esimo un autentico miracolo di Donnarumma salva il Milan su rovesciata di Scamacca. Su azione di calcio d’angolo svetta di testa Goldaniga che sfiora la traversa. Poi più nulla fino alla fine

