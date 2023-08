Genoa, Messias sempre più vicino – Giorno dopo giorno Junior Messias si avvicina sempre di più al Genoa. L’esterno offensivo infatti, come riportato da “Gianluca Di Marzio“, è ormai vicinissimo alla squadra guidato da Alberto Gilardino e le due società starebbero lavorando senza sosta per sistemare tutti gli ultimi dettagli burocratici.

Genoa, Messias sempre più vicino – Il trasferimento in Liguria dell’ex Crotone, comunque, non è assolutamente a rischio tanto che la società rossoblu avrebbe prenotato le visite mediche per lui già nella giornata di domani. La definizione totale dell’operazione quindi, quasi sicuramente, si avrà domani, una volta che il brasiliano avrà completato i test diagnostici di rito sopracitati.

