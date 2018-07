Genoa, Marchetti: “Lazio? Dovevo andar via prima”

Alla ricerca di nuovi stimoli per il rilancio. Federico Marchetti è pronto per affrontare il campionato 2018 2019 da protagonista con la maglia del Genoa. A Sky Sport Marchetti ha parlato dell’ultimo anno poco positivo alla Lazio e ringraziato il Grifone per averlo portato sotto la Lanterna:

“L’ultimo è stato un anno difficile a Roma perché non ho chiuso bene. Alla Lazio ho perso il posto in favore di Thomas, che è stato bravo a farsi valere sul campo. Io ho sbagliato in primis a restare in un ambiente in cui dall’alto si era capito che non mi volevano più con loro. Dovevo cambiare quando mi è stato detto che non ero importante. Per questo ringrazio il presidente Preziosi perché ha chiamato per primo. E’ stata una trattativa iniziata tra il tardo inverno e l’inizio della primavera”

Un Marchetti carico pronto ad affrontare la nuova stagione da titolare tra i pali del Genoa:

“Manco dai campi da un po’ di mesi e credo che vivrò il primo pre-partita con emozioni forti che mi faranno ricordare un po’ l’esordio che ho fatto anni fa. Sono quei brividi che ti scorrono e che ti danno una carica positiva”