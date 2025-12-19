Genoa, le parole di Colombo: “Per il futuro…”

Foto © Stefano D’Offizi

Genoa Colombo – Dopo un inizio difficile il Genoa sta risalendo la classifica. Le prime partite sono state complicate e sono costate a Patrick Vieira l’esonero, tuttavia l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina sta portando entusiasmo all’ambiente. Lorenzo Colombo, punta del Grifone, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com parlando del proseguo di stagione.

Prossima sfida – “La gara contro l’Inter ci ha lasciato autostima, fiducia nei nostri mezzi perché abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà la più forte del campionato. Domenica sarà un’altra gara difficile, possiamo provare a fare male. Con l’Atalanta sarà una partita difficile, probabilmente uomo contro uomo, dovremo essere bravi a vincere i duelli individuali. In Coppa Italia è arrivato un risultato abbastanza pesante, dobbiamo provare a far felici i nostri tifosi”.

Su De Rossi – “Da mister De Rossi sto imparando tanto, perché é proprio un maestro di calcio, è stata una sorpresa molto positiva. Oltre a trasmettere una mentalità da guerriero, ha giocato con compagni forti e ogni giorno sa darti i giusti accorgimenti per migliortarti e in tutti i ruoli. Anche io da attaccante sto imparando tantissimo. Quando riusciamo a costruire bene l’azione da dietro la palla arriva davanti, ma se noi sbagliamo tutto il lavoro viene vanificato. Serve fare le scelte giuste, siamo i riferimenti davanti”.

Futuro – “Ho sempre lavorato duro e mi sono chiesto se dovevo dare di più, la palla decide la partita. Il mister ci ha aiutato a far credere che siamo giocatori forti e con capacità non sfruttate. Dove possiamo arrivare? La salvezza è l’obiettivo principale, lo dice la classifica e lo dice il momento che abbiamo superato. Adesso c’è un miglioramento dei singoli e di conseguenza, di squadra. Futuro? Mi piacerebbe rimanere, farò di tutto per convincere la società perché mi trovo bene, il Ferraris è uno stadio che amo con tifosi unici”.