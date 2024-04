GENOA LAZIO TUDOR Seconda vittoria consecutiva dei biancolesti. Al Ferraris basta un gol di Luis Alberto ed un gran secondo tempo giocato dal punto di vista tecnico tattico per battere il Genoa

GENOA LAZIO TUDOR Una vittoria fondamentale per restare aggrappati alla zona Europa. Ecco l’analisi della gara da parte di Tudor come ripreso da Tmw:

“Il secondo tempo mi è piaciuto, all’intervallo avevo chiesto di partire forti. Abbiamo giocato solo noi per 45 minuti, dopo un approccio rivedibile. Avevo visto una Lazio contratta, pensierosa. Poi ci siamo sciolti, in un campo nel quale è super difficile vincere. E’ una vittoria che ci darà una spinta ulteriore per la gara di martedì”

GENOA LAZIO TUDOR Poi un commento sulla gara di Kamada:

“E’ un ragazzo straordinario, oggi ha disputato una grande gara così come in quelle precedenti. Non ha sbagliato nulla, è un lavoratore e un professionista serio. Ha la mentalità giusta e sono contento di averlo a disposizione”

Infine un commento sulla prossima partita contro la Juventus di martedì in coppa Italia:

“Guendouzi recupera al 100%, è stato fuori solo per un problema al polpaccio perchè i rapporti sono buoni. Immobile ha ancora qualche dolore al ginocchio e spero possa essere a disposizione. Io devo trasmettere a tutto l’ambiente la fiducia necessaria per provare a ribaltare il 2-0 dell’andata. Occorrerà una partita perfetta, eccezionale. Il bello del calcio è la possibilità di compiere qualche impresa”.

