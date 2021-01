Genoa Lazio Simone Inzaghi: “Delusi per la mancata vittoria”

GENOA LAZIO SIMONE INZAGHI Molto rammarico in casa biancoceleste per il pareggio in rimonta subito in casa del Genoa. Finisce 1 a 1 con una Lazio che, nonostante un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie ad Immobile, si fa rimontare nella ripresa da Destro.

GENOA LAZIO SIMONE INZAGHI Al sito ufficiale della Lazio il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha espresso tutto il suo rammarico:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove avremmo meritato di fare un gol in più. Il Genoa nella ripresa ha approcciato meglio e ha pareggiato. Una difesa come la nostra non può incassare una rete simile, andiamo via delusi per la mancata vittoria”.

GENOA LAZIO SIMONE INZAGHI Non inizia dunque nel migliore dei modi il nuovo anno per la Lazio che lascia a Genova punti importati per la zona Champions. Nonostante questo Inzaghi non ha timori:

“Non sono preoccupato perché la squadra viene da ottime prestazioni; sono deluso perché non le ha sempre accompagnate con i tre punti. Avevamo purtroppo ancora molte assenze, spero di poterli recuperare il prima possibile. Adesso testa alla Fiorentina, una partita pericolosa. Ci sono ancora molti punti in palio per risollevare la classifica”.

