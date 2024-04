GENOA LAZIO GILARDINO Basta un tiro in porta,un gran secondo tempo sotto il profilo del gioco,un gol,decisivo da parte di Luis Alberto nella ripresa alla Lazio per vincere la partita

GENOA LAZIO GILARDINO Primo tempo tattico ed avaro di emozioni se non in pieno recupero per un gol divorato da Ekuban in contropiede (poteva passare anche la passa a Retegui o Albert liberi al centro dell’area)

GENOA LAZIO GILARDINO Ecco le parole del mister rossoblù al termine della partita come ripreso da Tmw:

“Nel primo tempo non credo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra di grandissima qualità. Pensiamo a chi affrontiamo e al percorso fatto fino ad oggi. Fino a quando Retegui ed Ekuban hanno tenuto botta abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo siamo calati, sicuramente aver giocato quattro giorni fa può essere, dentro la gara”

GENOA LAZIO GILARDINO Poi ancora sulla partita:

“In quel momento la Lazio ha preso il pallino del gioco con i suoi giocatori qualitativamente più bravi. Siamo stati un po’ lunghi anche fra le linee, non accorciavamo bene. Peccato, c’è rammarico ma i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo archiviare tutto pensando a quanto abbiamo fatto nel primo tempo”

GENOA LAZIO GILARDINO Infine un commento sulla prestazione dell’attacco rossoblu‘

“Molto bene nel primo tempo, fino a quando Retegui ed Ekuban hanno tenuto botta abbiamo creato i presupposti per potergli fare male. Nel secondo tempo siamo calati e siamo andati in fatica. Avevano la pulizia del primo passaggio e lì siamo andati in difficoltà”

