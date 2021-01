Genoa Lazio Ballardini:”Abbiamo meritato, fatto grande partita” “

GENOA LAZIO BALLARDINI La cura del nuovo tecnico in casa rossoblu inizia a dare i suoi frutti. Contro la Lazio il Grifone pareggia in rimonta ed ottime così un punto meritato in chiave salvezza

GENOA LAZIO BALLARDINI Ospiti in vantaggio con un rigore di Immobile nel primo tempo, meritato pari nella ripresa con Destro. A fine gara, come ripreso da Buoncalcioatutti.it,ecco le parole di Ballardini:

“Il Genoa ha provato a vincerla, con le sue qualità e da squadra, ma un allenatore sa che quando giochi contro una grandissima squadra va bene questo entusiasmo. L’allenatore ha più consapevolezza delle qualità e delle problematiche che ci sono dentro alla partita. Ci va molto bene la partita, la prestazione. Siamo partiti un po’ timidamente, ma poi siamo cresciuti molto man mano che la partita è andata avanti. Abbiamo preso consapevolezza e siamo venuti fuori bene. Abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Noi ci teniamo la prestazione, che è stata una buonissima prestazione. Nella ripresa, nel gioco, penso che il Genoa abbia meritato”

GENOA LAZIO BALLARDINI Si è vista una Lazio un po sottotono al Ferraris ma non bisogna dimenticare la buona prestazione del Grifone. Occasioni importanti nel primo tempo per la Lazio ma anche per il Genoa. Sugli avversari ecco il parere del tecnico:

“Anche la Lazio ha avuto le sue occasioni per andare in vantaggio, ma il Genoa ha fatto una grande partita. La squadra vuole questo, gli attaccanti devono darsi da fare nelle due fasi, i centrocampisti devono avere qualità e quantità, i difensori altrettanto. Siamo contenti per la partita che abbiamo fatto, ripeto, contro una grandissima squadra”.

Infine su Destro, autore del quinto gol stagionale, e su Eldor:

“Shomurodov e Destro sono le sorprese più liete di oggi? No, perché li vediamo tutti i giorni e vediamo – siamo qui da due settimane – che sono due attaccanti di qualità. Destro lo conosciamo tutti, ma il nostro piacere è di vederlo giocare, attaccare e difendere per tutta la partita. Eldor ha grandi qualità, per loro è difficile perché vengono da un altro mondo ma le qualità ci sono e durante la settimana le dimostrano. Poi è chiaro che le dimostrino anche in campo. Oggi ho visto una squadra compatta, che si aiuta”

